Ситуацию с лифтами в России оценили

Эксперт Крохин: страна не готова к массовой замене лифтов, ситуация критическая

Российская жилищная система совершенно не готова к массовой замене лифтов в жилых домах. Нынешнюю ситуацию с оборудованием оценил председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин. Его цитируют «Аргументы и факты».

«В целом она критическая (...) А к массовой замене мы совершенно не готовы. Нет ни денег на такое дорогостоящее мероприятие, ни новых кабин», — заявил эксперт. Согласно новым требованиям о предельном сроке эксплуатации лифтов, с января непригодными ежегодно будут признавать по 70 тысяч подъемников (общее число лифтов в стране составляет около 600 тысяч). При таких объемах модернизации Крохин, однако, допускает что Ростехнадзор будет вынужден продлить срок службы всего лифтового оборудования в жилых домах. Тем не менее, по словам собеседника газеты, это не прибавит им надежности.

К такому положению в отрасли, как убежден Крохин, привела не столько халатность проверяющих и ремонтников, сколько острый дефицит квалифицированных специалистов. Кадровый голод сложился из-за отказа от развития собственного лифтостроения в пользу закупки заграничных технологий и компонентов. На данный момент доля иностранных комплектующих в производстве составляет от 30 до 70 процентов. Ввиду санкций отечественные компании переориентировались с западного на азиатский рынок, от которого вновь попали в зависимость, пояснил эксперт.

Другая систематическая проблема отрасли — коррупция и неэффективное расходование бюджета, полагает Крохин. Избавившись от этих помех, по его мнению, можно сэкономить до 30 процентов средств фонда капитального ремонта. Помимо этого, специалист считает необходимым создать отдельное агентство или министерство ЖКХ, а не оставлять коммунальные вопросы в компетенции Минстроя.

Ранее в Госдуме допустили, что после 15 февраля 2025 года Ростехнадзору придется остановить десятки тысяч лифтов по всей стране. В этот день завершится срок замены требующих этого конструкций в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, однако из-за нехватки средств на замену и высоким ставкам по кредитам необходимые работы проведены не будут. Как отмечается, в данный момент ведомство рассматривает возможность переноса этой даты.