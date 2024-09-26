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10:34, 26 сентября 2024Экономика

В Госдуме заявили о возможной отсрочке массового отключения лифтов в домах

Депутат Разворотнева: остановку до 140 тысяч лифтов в домах могут отсрочить

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Массовую остановку лифтов с истекшим сроком эксплуатации в российских жилых домах могут отложить. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам парламентария, Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки около 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации с февраля 2025 года, когда истечет срок их замены. «Всем очевидно, что до февраля 2025 года мы эти лифты не заменим. Поэтому Ростехнадзор по формальным основаниям начнет их останавливать как не соответствующие требованиям технического регламента. Сейчас активно обсуждается вопрос о переносе этой даты», — поделилась информацией Разворотнева. Она уточнила, что лифты не станут новее, однако будет проведена проверка, которая, возможно, покажет, что можно остановить не все лифты.

При этом депутат отметила, что опасных для эксплуатации лифтов в российских домах много, в связи с чем нужно принимать «экстраординарные» меры для их замены. Она подчеркнула, что сделать это без государственной поддержки невозможно. Самая тяжелая ситуация, считает Разворотнева, наблюдается в домах, которые выбрали способ накопления на спецсчетах. «Лифты сейчас очень подорожали, это самый дорогой вид капремонта, больше трех миллионов уже стоит. На спецсчетах нет, занять их неоткуда, и, конечно, в первую очередь таким домам надо помочь», — убеждена парламентарий.

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Чтобы к 2030 году постепенно заменить в домах все нуждающиеся в этом лифты, депутат предложила распространить на всю страну такую практику, когда около 20 процентов средств на это дает федеральный бюджет, еще 30 процентов — региональный, а все остальное составляет рассрочка. Разворотнева напомнила, что замена около 40 тысяч из всех опасных для эксплуатации конструкций в течение трех ближайших лет обойдется в 22,6 миллиарда рублей.

Ранее Светлана Разворотнева заявила, что после 15 февраля 2025 года Ростехнадзору, возможно, придется остановить десятки тысяч лифтов по всей стране. В этот день завершится срок замены требующих этого конструкций в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, однако из-за нехватки средств на замену и высоким ставкам по кредитам необходимые работы проведены не будут.

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      Полина Кислицына
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