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15:34, 6 июня 2024Экономика

Назван срок начала производства высокоскоростных лифтов в России

Meteor может начать производить российские скоростные лифты в 2027-2028 годах

Фото: Fred Kleber / Unsplash

Российский производитель Meteor (бывший Otis) может начать производить высокоскоростные лифты для небоскребов в 2027-2028 годах. Такие сроки назвал генеральный директор компании Игорь Майоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

По словам главы Meteor, новые лифты смогут работать в зданиях высотой до 325 метров (до 100 этажей). Майоров уточнил, что подниматься до самого верха они смогут за 60 секунд. В Минпромторге поддерживают создание современных лифтов в России и считают развитие такого производства одной из ключевых целей ведомства.

«Инициатива позволит предоставить лифтовой отрасли и конечным пользователям безопасный, качественный и экономически эффективный продукт российского производства», — заявил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Ранее было анонсировано появление в стране премиум-лифтов в стиле люксовых российских автомобилей Aurus. Соглашение об их создании было подписано между ФГУП «НАМИ» и компанией Meteor Lift в рамках ПМЭФ.

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      Нина Ташевская
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