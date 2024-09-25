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13:15, 25 сентября 2024Экономика

Лифты в российских домах начнут массово останавливать

Депутат Разворотнева: до 130 тысяч лифтов в России могут остановить в 2025 году

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Десятки тысяч лифтов в жилых домах в России могут остановить в 2025 году. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Парламентской газетой».

По словам депутата, в стране к 2030 году в стране планируют заменить около 130 тысяч лифтов. «Мы планировали все их заменить уже к 2025 году, но, скорее всего, этот срок придется продлевать — другого выхода попросту нет», — рассказала Разворотнева. При этом существует риск, что часть из них станет небезопасной для эксплуатации гораздо раньше, и из-за нехватки средств на замену и высоким ставкам по кредитам Ростехнадзору придется их остановить. В результате жители многоквартирных домов будут вынуждены ходить пешком, пока не выделят и не соберут достаточную сумму.

Массовых отключений, сообщила парламентарий, следует ожидать после 15 февраля 2025-го, когда завершится срок замены лифтов в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза. В первую очередь, по ее прогнозам, остановки затронут регионы Северного Кавказа, а также Саратовскую, Ульяновскую, Тульскую и ряд других областей. Насколько масштабными они окажутся, пока неизвестно.

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При этом Разворотнева отметила, что решить проблему с заменой лифтов в течение трех лет удастся с помощью выделения средств из федерального и регионального бюджетов — таким образом вместе с деньгами, собранными собственниками, удастся собрать нужную для замены аварийных лифтов сумму. Помимо этого, облегчить процесс помогут предлагаемые некоторыми производителями лифтов и монтажными организациями программы рассрочки. Между тем депутат сомневается, что в бюджете государства в следующий трехлетний период появится около 22 миллиардов рублей, которые, по подсчетам Фонда развития территорий, нужны для замены всех лифтов. «Грустно, конечно. Если мы не вложим эти деньги сейчас, то через три года нам придется вкладывать в полтора-два раза больше», — заключила Разворотнева.

Летом гендиректор института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко рассказал, что ускорить замену устаревших лифтов в РФ поможет льготное финансирование под уступку денежного требования, или факторинг.

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      Полина Кислицына
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