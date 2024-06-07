Назван способ ускорить замену старых лифтов в России

Мутко: ускорить замену старых лифтов в России поможет льготный факторинг

Ускорить замену устаревших лифтов в России поможет льготное финансирование под уступку денежного требования (факторинг). Механизм может быть закреплен новым постановлением правительства. О разработке соответствующего проекта сообщил гендиректор института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова приводят РИА Новости.

«Мы с Минпромторгом подготовили проект постановления правительства, который позволит субсидировать процентную ставку факторингового финансирования при замене в рамках капремонта лифтов, чей срок эксплуатации закончился», — заявил глава компании. Большая часть регионов не может за счет бюджета полностью финансировать замену лифтового оборудования, пояснил Мутко. Почти половина всех закупок фондов капремонта оплачиваются с помощью рассрочки на три года и более.

По предварительным подсчетам, на реализацию механизма потребуется до 7 миллиардов рублей. Программа, по мнению Мутко, покроет расходы на замену не только тех 40 тысяч лифтов, что уже вышли из эксплуатации, но и остальных подъемников по мере их устаревания.

«Сейчас обсуждается, что для отечественных лифтовых заводов стоимость финансирования при льготном факторинге может помочь сохранить регионам текущий уровень цен закупки лифтового оборудования и долговой нагрузки, обеспечить заводам возможность капитальных вложений в модернизацию производства и высокий уровень импортозамещения», — рассказал Мутко. Проект уже прошел согласование Минпромторга и Минстроя.

Ранее глава «Дом.РФ» анонсировал продление сроков службы устаревших лифтов. Со следующего года срок эксплуатации 70 тысяч подъемников растянут еще на пять лет.