Трампа обвинили в тайных поставках тестов на COVID-19 в Россию

WP: Трамп тайно отправил Путину тесты на COVID-19 в разгар пандемии 2020 года

Дональд Трамп, находясь на посту президента США, тайно отправлял российскому лидеру Владимиру Путину тесты на COVID-19 в разгар пандемии 2020 года для личного пользования. Об этом со ссылкой на выдержки из новой книги журналиста-расследователя Боба Вудворда сообщает The Washington Post (WP).

Согласно данным Вудворда, Трамп решился на этот шаг в рамках попытки улучшить отношения Москвы и Вашингтона, при этом в самих США в этот период наблюдалась острая нехватка тестов на COVID-19. «[В ходе телефонных переговоров] Путин лично предостерег Трампа о последствиях раскрытия информации об отправке дефицитного в США оборудования в Москву», — говорится в публикации.

О количестве отправленных тестов не сообщается.

Ранее Вудворд также сообщил, что действующий президент США Джо Байден всячески обзывал мировых лидеров в личных беседах. Так, по словам журналиста, после начала спецоперации на Украине во время бесед с американскими чиновниками Байден назвал Владимира Путина «злом».