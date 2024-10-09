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08:00, 9 октября 2024Мир

Трампа обвинили в тайных поставках тестов на COVID-19 в Россию

WP: Трамп тайно отправил Путину тесты на COVID-19 в разгар пандемии 2020 года
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post / Consolidated News Photos/ Global Look Press

Дональд Трамп, находясь на посту президента США, тайно отправлял российскому лидеру Владимиру Путину тесты на COVID-19 в разгар пандемии 2020 года для личного пользования. Об этом со ссылкой на выдержки из новой книги журналиста-расследователя Боба Вудворда сообщает The Washington Post (WP).

Согласно данным Вудворда, Трамп решился на этот шаг в рамках попытки улучшить отношения Москвы и Вашингтона, при этом в самих США в этот период наблюдалась острая нехватка тестов на COVID-19. «[В ходе телефонных переговоров] Путин лично предостерег Трампа о последствиях раскрытия информации об отправке дефицитного в США оборудования в Москву», — говорится в публикации.

О количестве отправленных тестов не сообщается.

Ранее Вудворд также сообщил, что действующий президент США Джо Байден всячески обзывал мировых лидеров в личных беседах. Так, по словам журналиста, после начала спецоперации на Украине во время бесед с американскими чиновниками Байден назвал Владимира Путина «злом».

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      Виктория Кондратьева
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