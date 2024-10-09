Трое россиян друг за другом спускались в коллектор и насмерть отравились ядовитым газом

В Дербенте трое мужчин спустились в коллектор и насмерть отравились газом

В Дербенте трое мужчин насмерть отравились газом в коллекторе. О происшествии сообщил глава российского города Ахмед Кулиев в Telegram. Источник РИА Новости уточнил, что причиной случившегося мог быть ядовитый газ.

По его данным, мужчины проводили работы на улице Прибрежной. Сначала один из них спустился в коллектор, чтобы закрыть задвижку — сделать ему это не удалось, так как он потерял сознание. Спасать его принялся другой коллега, который потерял сознание.

На помощь к мужчинам пришел водитель — ему не удалось выжить. Как уточнил мэр, причины случившегося устанавливаются. Управление Следственного комитета по Дагестану начало проверку.

Ранее в Дзержинском районе Новосибирска 26-летний мужчина упал в коллектор и заживо сварился в кипятке.