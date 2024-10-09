Труп всплыл в центре Москвы

Shot: труп 30-летнего мужчины всплыл недалеко от «Москва-Сити»

Труп 30-летнего мужчины всплыл недалеко от «Москва-Сити» в центре столицы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, прохожие заметили горожанина в пяти метрах от берега на Шелепихинской набережной.

Мужчина был одет в коричневые джинсы и синюю спортивную кофту. Что с ним произошло, сейчас начали выяснять сотрудники правоохранительных органов.

До этого стало известно, что в летевшем из Москвы в Самару самолете нашли труп 44-летнего мужчины. Россиянин почувствовал себя плохо еще в аэропорту Внуково, однако все равно решил лететь вместе с родственниками.

На борту он вновь почувствовал недомогание и закрылся в туалете. Бортпроводники не смогли до него достучаться и вызвали медиков. Попытки реанимировать пассажира были безуспешны. Самолет экстренно приземлился в Ульяновске. К судну подоспели полицейские.