Туриста поймали в аэропорту Колумбии с полным кокаина чемоданом

Daily Mail: туриста поймали в Колумбии с двумя килограммами кокаина в чемодане

Шотландского туриста поймали в аэропорту Колумбии перед вылетом с чемоданом, полным кокаина. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 32-летний мужчина был задержан в международной авиагавани Рафаэля Нуньеса 29 сентября. Он собирался лететь в Великобританию с наркотиками, однако служебные собаки учуяли два килограмма кокаина. После обыска шотландец был арестован.

Ранее другой пассажир самолета спрятал в ручную кладь метамфетамин и попался таможенникам в международном аэропорту Сиднея, Австралия. Пограничники обыскали его вещи и нашли наркотик, спрятанный в бутылках из-под вина, а также в пакетах с солью для ванн и травяным чаем.