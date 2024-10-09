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10:03, 9 октября 2024Путешествия

Туриста поймали в аэропорту Колумбии с полным кокаина чемоданом

Daily Mail: туриста поймали в Колумбии с двумя килограммами кокаина в чемодане

Фото: Markus Mainka / Shutterstock / Fotodom

Шотландского туриста поймали в аэропорту Колумбии перед вылетом с чемоданом, полным кокаина. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 32-летний мужчина был задержан в международной авиагавани Рафаэля Нуньеса 29 сентября. Он собирался лететь в Великобританию с наркотиками, однако служебные собаки учуяли два килограмма кокаина. После обыска шотландец был арестован.

Ранее другой пассажир самолета спрятал в ручную кладь метамфетамин и попался таможенникам в международном аэропорту Сиднея, Австралия. Пограничники обыскали его вещи и нашли наркотик, спрятанный в бутылках из-под вина, а также в пакетах с солью для ванн и травяным чаем.

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      Марк Успенский
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