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08:32, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Турция заблокировала доступ к Discord

Глава Минюста Турции Тунч сообщил, что в стране ограничили доступ к Discord

Фото: Diego Thomazini / Fotodom / Shutterstock

Власти Турции ограничили доступ к мессенджеру Discord на территории страны. Об этом сообщил глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч на своей странице в соцсети X.

«По просьбе Главной прокуратуры Анкары 1-й уголовный мировой суд Анкары принял решение удалить все публикации из социальной сети под названием Discord и заблокировать доступ к указанным URL-адресам в Турции», — написал министр.

Политик объяснил решение о блокировке мессенджера тем, что у турецких властей имеется достаточно доказательств того, что сервис нарушает законодательство.

В частности, речь идет о преступлениях, предусмотренных статьей 8/1 закона № 5651 «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере»: подталкивание к самоубийству, сексуальное насилие над детьми, содействие употреблению наркотиков и распространение опасных для здоровья материалов.

«Ради нашего будущего мы стремимся защитить молодежь и детей от криминально вредных публикаций в социальных сетях и интернете. Мы никогда не допустим попыток подорвать основы нашей социальной структуры», – заключил Тунч.

8 октября к мессенджеру Discord заблокировали доступ также в России. В Роскомнадзоре уточнили, что нарушенные сервисом нормы законов связаны с предотвращением того, чтобы платформу использовали в террористических и экстремистских целях или размещали на ней запрещенную информацию.

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      Олег Давыдов
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