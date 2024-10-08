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18:14, 8 октября 2024Интернет и СМИ

В России ограничили доступ к Discord

Роскомнадзор ограничил доступ к Discord за нарушение законодательства

Фото: Shutterstock / Fotodom

К мессенджеру Discord ограничили доступ в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре также уточнили, что нарушенные мессенджером нормы законов связаны с предотвращением того, чтобы платформу использовали в террористических и экстремистских целях или размещали на ней запрещенной информации.

В ведомстве подчеркнули, что в адрес Discord было направлено множество требований удалить противоправную информацию, но платформа не выполнила их. Также, напомнили в Роскомнадзоре, в 2023 году компанию оштрафовали на 6 миллионов рублей за неудаление такого контента, однако мессенджер проигнорировал и судебное решение.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Discord удалить сотни запрещенных материалов. Среди них была детская порнография, призывы к экстремизму и другая противозаконная информация.

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