В России ограничили доступ к Discord

Роскомнадзор ограничил доступ к Discord за нарушение законодательства

К мессенджеру Discord ограничили доступ в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре также уточнили, что нарушенные мессенджером нормы законов связаны с предотвращением того, чтобы платформу использовали в террористических и экстремистских целях или размещали на ней запрещенной информации.

В ведомстве подчеркнули, что в адрес Discord было направлено множество требований удалить противоправную информацию, но платформа не выполнила их. Также, напомнили в Роскомнадзоре, в 2023 году компанию оштрафовали на 6 миллионов рублей за неудаление такого контента, однако мессенджер проигнорировал и судебное решение.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Discord удалить сотни запрещенных материалов. Среди них была детская порнография, призывы к экстремизму и другая противозаконная информация.