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12:20, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор потребовал от Discord удалить сотни запрещенных материалов

Роскомнадзор потребовал от платформы Discord удалить 947 запрещенных материалов

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Роскомнадзор направил требование мессенджеру Discord удалить сотни противоправных материалов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ведомство потребовало от администрации платформы удалить 947 противоправных материалов. Отмечалось, что среди них была детская порнография, призывы к экстремизму, привлечение несовершеннолетних к преступлениям, пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и прочий противоправный контент.

В Роскомнадзоре также подчеркнули, что с марта Discord включили в реестр социальных сетей. Отмечается, что это наложило на мессенджер обязанность самостоятельно выявлять и удалять противозаконную информацию на его страницах. В ведомстве отметили, что компания не выполняет эти требования.

30 сентября стало известно, что суд Москвы оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей. Причиной послужило неудаление запрещенной информации.

27 сентября появилась информация, что мессенджер могут заблокировать в России. Сообщалось, что Роскомнадзор направил в его адрес пять новых решений о работе платформы в России.

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