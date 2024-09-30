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13:43, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

Discord оштрафовали в России

Суд оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Суд оштрафовал платформу Discord на 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что сервис получил штраф не отказ удалять запрещенную информацию. По данным издания, речь идет о материалах с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и педофилии.

27 сентября стало известно, что Discord могут заблокировать в России. Отмечалось, что с 20 сентября Роскомнадзор направил в адрес платформы пять новых решений о ее работе в России.

18 сентября в работе Discord произошел массовый сбой. Большинство пользователей пожаловалось на сложности в работе сайта, некоторые отметили общий сбой сервиса.

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      Мария Большакова
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