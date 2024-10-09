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14:04, 9 октября 2024Россия

Участник СВО обвинил военный госпиталь в отказе в медпомощи

В Челябинской области боец СВО обвинил военный госпиталь в отказе в медпомощи

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Челябинской области участник специальной военной операции (СВО) на Украине Артур Зарипов обвинил военный госпиталь в отказе в медицинской помощи. Он заявил, что его выгнали из больницы, после чего ему потребовалась экстренная госпитализация. Об этом сообщает Ura.ru.

Как пишет издание, боец проходил лечение в филиале военного госпиталя в российском регионе. Однако, по словам военного, оттуда его якобы выгнали по приказу руководителя учреждения.

Зарипов рассказал, что после «вынужденной выписки» попросил направить его на лечение в другой госпиталь, но ему отказали и якобы собирались поездом отправить в Хабаровск.

«Почему именно Хабаровск? Сам не понимаю. Мне нужна медицинская помощь, а не путешествия (...). Приехал на прием к оториноларингологу в горбольницу №1 Челябинска. После осмотра меня экстренно госпитализировали», — отметил участник СВО.

По словам Зарипова, в военном госпитале, где он получил отказ, после того как узнали о его госпитализации, якобы объявили военнослужащего «самовольщиком».

Ранее в Уфе раненому участнику СВО пришлось добиваться лечения из-за отказа в госпитализации. В итоге солдата госпитализировали после ряда жалоб, в том числе руководству республики.

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      Елена Торубарова
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