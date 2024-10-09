Учительница сбросила 32 килограмма за восемь месяцев и раскрыла секрет похудения

Женщина из Индии похудела на 32 килограмма за 8 месяцев благодаря бегу и карате

Жительница Индии сбросила 32 килограмма лишнего веса за восемь месяцев благодаря правильному питанию и занятиям бегом и карате. Секрет своего успеха она раскрыла изданию The Times of India.

34-летняя учительница Аканша Лал из города Большая Нойда, штат Уттар-Прадеш, весила 89 килограммов в начале 2024 года. У нее изначально был лишний вес из-за неправильного питания, однако после родов она стала весить еще больше. Лал призналась, что решила похудеть, потому что не могла подобрать красивое платье нужного размера и страдала из-за постоянных болей в суставах. «Однажды я проснулась и решила, что хватит», — поделилась воспоминаниями Лал.

В первую очередь она исключила из рациона весь фастфуд. На завтрак она стала готовить себе два яичных белка, которые запивала молоком, или рисовой кашей с овощами. Обедала Лал овощным рагу с лепешкой роти или рисом с соусом из бобов. На ужин индианка съедала порцию овощного рагу с сыром панир или салат из нута с паниром.

Кроме того, Лал начала активно заниматься спортом. Она бегала пять дней в неделю, три дня в неделю занималась карате, и еще один день — кикбоксингом вместе с мужем. Женщина считает, что главный секрет успеха при похудении — постоянство. Она уверена, что нужно продолжать занятия, даже если они какое-то время не приносят желаемого результата.

Индианка также считает, что главной мотивацией правильно питаться и заниматься спортом стала возможность покупать новую одежду меньшего размера. Также ее очень радуют совместные тренировки с мужем. «Мы подталкиваем друг друга к продолжению занятий, и это имеет огромное значение», — пояснила Лал.

В итоге за восемь месяцев она сумела похудеть с 89 до 57 килограммов. Индианка заявила, что теперь хочет стать примером для других женщин, которые испытывают те же проблемы с лишним весом, что были у нее. Она пропагандирует похудение без радикальных диет и приема опасных биодобавок.

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