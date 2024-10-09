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22:07, 9 октября 2024Мир

В Белом доме рассказали о получасовом разговоре Байдена и Нетаньяху

Белый дом: получасовой разговор Байдена и Нетаньяху был прямолинейным
Биньямин Нетаньяху и Джо Байден

Биньямин Нетаньяху и Джо Байден. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, который продлился полчаса, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Трансляцию вел C-SPAN.

По ее словам, разговор был «прямолинейным, откровенным и продуктивным». В ходе звонка был затронут «целый спектр вопросов». Пресс-секретарь не уточнила, какие именно.

Ранее портал Axios сообщил, что администрация Байдена теряет доверие к израильскому правительству из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. При этом Вашингтон не против того, чтобы Израиль отреагировал на ракетные удары со стороны Ирана, но хочет, чтобы ответ был сдержанным.

Два официальных лица США сообщили, что во время телефонного разговора советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил министру по стратегическим вопросам Израиля Рону Дермеру, что США ожидают от Израиля «ясности и прозрачности» в отношении его планов по ответным действиям в отношении Ирана.

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      Сергей Грехов
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