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11:54, 9 октября 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили о непрерывном обстреле поселка со стороны ВСУ

Сальдо: ВСУ подвергли непрерывному минометному обстрелу поселок Днепряны

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли непрерывному минометному обстрелу поселок Днепряны на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

«Со вчерашнего вечера поселок городского типа Днепряны находится под непрерывным минометным огнем противника. Также враг активно использует дроны-камикадзе», — написал он.

Как рассказал глава региона, некоторые дома местных жителей получили сильные повреждения в результате атак. При этом жертв и пострадавших среди жителей поселка нет.

В августе Владимир Сальдо заявлял, что украинские военные прекратили попытки высадиться на левом берегу Днепра в районе сел Крынки и Днепряны. При этом он отметил, что они продолжили терроризировать мирное население.

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      Александр Курбатов
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