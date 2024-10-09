В Иране заявили о рассмотрении вопроса выхода из ДНЯО

Власти Ирана рассматривают вопрос о выходе из ДНЯО

Праламент Ирана всерьез рассматривает вопрос о выходе республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за потенциальной ракетной атаки Израиля. Об этом РИА Новости заявил член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.

По словам политика, возможность выхода из ДНЯО является серьезной темой дебатов в иранском парламенте. При этом Боруджерди отметил, что прекращение действия договора не обязательно означает создание Ираном ядерного оружия.

Ранее группа из 39 иранских депутатов запросила у Высшего совета национальной безопасности страны разрешение на пересмотр оборонной доктрины Исламской Республики и создание ядерного оружия из-за угрозы атаки Израиля. Член комиссии по культуре Исламского совета Хасан Амири указал на необходимость усиления оборонного сдерживания Ирана и заявил, что в настоящий момент ни одна международная организация не может контролировать сионистский режим, что требует пересмотра иранской оборонной доктрины.