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08:38, 9 октября 2024Мир

В кампании Трампа опровергли сообщения о тайных поставках тестов на COVID-19 в Россию

Чунг опроверг сообщения о тайных поставках Трампом тестов на COVID-19 в Россию

Фото: Brian Snyder / Reuters

Директор по коммуникациям предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа Стивен Чунг опроверг сообщения о тайных поставках политиком российскому лидеру Владимиру Путину тестов на COVID-19 в 2020 году. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Чунг раскритиковал появившиеся в СМИ выдержки из книги журналиста-расследователя Боба Вудворда, которая должна быть опубликована на следующей неделе, и назвал его «по-настоящему сумасшедшим и ненормальным человеком».

«Вудворд — полный негодяй, который потерял рассудок», — добавил он.

Кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс также раскритиковал Вудворда, назвав журналиста-расследователя «наемником» и выступив в защиту бывшего президента во время предвыборного мероприятия в Мичигане.

Вудворд в своей книге написал, что Трамп в 2020 году решился на тайные поставки тестов на COVID-19 в Россию в рамках попытки улучшить отношения Москвы и Вашингтона. При этом в самих США в то время наблюдалась острая нехватка таких тестов.

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      Лина Пивоварова
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