В Кремле опровергли слухи о телефонных разговорах Путина и Трампа

Песков: слухи о разговорах Путина и Трампа не соответствуют действительности

Слухи о семи телефонных разговорах президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа после его ухода из Белого дома не соответствуют действительности. Информацию опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это не так», — сказал пресс-секретарь президента России в ответ на соответствующий вопрос. Он также добавил, что подобное является актом дезинформации в рамках предвыборной кампании.

Ранее журналист-расследователь Боб Вудворд опубликовал в своей новой книге информацию, согласно которой Трамп якобы несколько раз звонил Путину после того, как покинул Белый дом в 2021 году. Отмечалось, что в книге описывается сцена, когда американский политик в начале 2024 года якобы приказал своему помощнику покинуть его резиденцию Мар-о-Лаго, чтобы он мог наедине провести беседу с российским лидером по телефону.