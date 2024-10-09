Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:48, 9 октября 2024Мир

В Кремле опровергли слухи о телефонных разговорах Путина и Трампа

Песков: слухи о разговорах Путина и Трампа не соответствуют действительности

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Слухи о семи телефонных разговорах президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа после его ухода из Белого дома не соответствуют действительности. Информацию опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это не так», — сказал пресс-секретарь президента России в ответ на соответствующий вопрос. Он также добавил, что подобное является актом дезинформации в рамках предвыборной кампании.

Ранее журналист-расследователь Боб Вудворд опубликовал в своей новой книге информацию, согласно которой Трамп якобы несколько раз звонил Путину после того, как покинул Белый дом в 2021 году. Отмечалось, что в книге описывается сцена, когда американский политик в начале 2024 года якобы приказал своему помощнику покинуть его резиденцию Мар-о-Лаго, чтобы он мог наедине провести беседу с российским лидером по телефону.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Священника и военного заподозрили в расправах и похищениях людей под Белгородом. Как они связаны с криминальным миром?

      Двоих россиян арестовали за нападение на участника СВО и похищение у него миллиона рублей

      В США высказались об используемой для отступления ВСУ тактике российских военных

      Дочь Джуда Лоу появилась на публике в прозрачном бюстгальтере

      Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Шанхае

      Находящуюся в розыске руководительницу фирмы задержали в Петербурге за хищение миллионов

      Влияние украинского конфликта на лидерство США оценили

      Женщина проигралась в казино и случайно разбогатела на 4,8 миллиона рублей на пути домой

      Туриста поймали в аэропорту Колумбии с полным кокаина чемоданом

      Двух россиян осудят за контрабанду бивней мамонта на 113 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше