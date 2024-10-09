Трампа обвинили в поддержании контактов с Путиным после ухода с поста президента США

FT: Трамп семь раз звонил Путину после того, как покинул Белый дом в 2021 году

Экс-президент США Дональд Трамп семь раз звонил российскому лидеру Владимиру Путину после того, как покинул Белый дом в 2021 году. Об этом со ссылкой на выдержки из новой книги журналиста-расследователя Боба Вудворда пишет Financial Times (FT).

По информации газеты, в книге описывается сцена, когда Трамп в начале 2024 года приказал своему помощнику покинуть его резиденцию Мар-о-Лаго, чтобы он мог наедине провести беседу с Путиным по телефону.

Неназванный помощник, упомянутый в книге, предположил, что бывший американский лидер и президент России разговаривали целых семь раз после ухода Трампа с поста главы государства.

В своей книге Вудворд также написал, что Трамп в 2020 году якобы тайно отправлял тесты на COVID-19 в Россию в рамках попытки улучшить отношения Москвы и Вашингтона. Директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг опроверг эту информацию и назвал Вудворда «по-настоящему сумасшедшим и ненормальным человеком».