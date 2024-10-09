В регионе России мигрантам запретят работать в 41 сфере

В Приморье власти в 2025 году запретят мигрантам работать по патентам в 41 сфере

В Приморском крае мигрантам запретят работать по патентам в 41 сфере экономической деятельности. Проект постановления губернатора региона опубликован на региональном портале проектов нормативно-правовых актов.

Расширить список сфер, где иностранцам нельзя будет работать, планируют в 2025 году. Тогда мигранты не смогут быть наняты на работу в качестве таксистов водителей трамваев и автобусов — исключением станет только работа на экскурсионных автобусах. Иностранные граждане не смогут работать специалистами по логистике и курьерами, а также в сферах обеспечения общественного порядка и безопасности, образования, здравоохранения и оказания социальных услуг.

Законопроект проходит публичные консультации — они продлятся до ноября. Затем власти начнут процедуру оценки воздействия регулирующего воздействия нормативно-правового акта.

Ранее власти Самарской области расширили список профессий, в которых запретили мигрантам работать на основании патента. Иностранцы не могут работать по патенту на производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения, детского питания и пищевых продуктов, а также продавать алкогольные напитки и табачные изделия.