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18:11, 9 октября 2024Экономика

В России предложили продавать картофель под единым брендом

Картофельный союз предложил продавать картофель в России под единым брендом

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В торговых сетях нужно начать продвижение картофеля российской селекции под единым брендом. С таким предложением выступил Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз), передает РБК.

Идею озвучила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина на сессии XXVI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2024».

Губина пояснила, что преимущество российской селекции заключается в адаптированности отечественного картофеля под вкусы россиян.

«Конечно, мы хотим выращивать то, что будет покупаться. И для продвижения наших сортов мы предлагаем ввести общий бренд», — объяснила глава Картофельного союза.

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      Варвара Кошечкина
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