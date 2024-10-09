В России предложили продавать картофель под единым брендом

Картофельный союз предложил продавать картофель в России под единым брендом

В торговых сетях нужно начать продвижение картофеля российской селекции под единым брендом. С таким предложением выступил Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз), передает РБК.

Идею озвучила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина на сессии XXVI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2024».

Губина пояснила, что преимущество российской селекции заключается в адаптированности отечественного картофеля под вкусы россиян.

«Конечно, мы хотим выращивать то, что будет покупаться. И для продвижения наших сортов мы предлагаем ввести общий бренд», — объяснила глава Картофельного союза.