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20:31, 7 октября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали пользу картофельного пюре

Врач Гандельман заявил, что картофельное пюре полезно для сердца

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали о пользе картофельного пюре. Выпуск с объяснениями специалистов доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что в картофеле содержится калий. Этот микроэлемент участвует в работе электрической системы сердца, уточнил он. «Если калия мало, возникает аритмия», — объяснил кардиолог. Он добавил, что это состояние может быть опасным для жизни.

Продеус, в свою очередь, рассказал, что картофель также содержит микроэлемент кобальт, который делает возможным процесс деления клетки. По словам врача, этот процесс особенно важен для клеток крови, переносящих кислород, эритроцитов. «Эритроцитов за каждую секунду мы должны образовывать один миллион. Что для этого надо? Чтобы клеточки делились», — заключил Продеус.

Ранее Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли россиянам пользу пирожков с картошкой. Врачи заявили, что в картошке содержится вещество, полезное для здоровья костей.

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      Мария Большакова
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