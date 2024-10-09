В российском регионе нашли девушку без признаков жизни

Под Воронежем следователи выясняют обстоятельства смерти 25-летней девушки

Под Воронежем обнаружили 25-летнюю девушку без признаков жизни. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, пострадавшая — жительница Новой Усмани. Ее нашли рядом с домом, расположенным на Полевой улице. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам доследственной проверки силовики примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в поселке Чердаклы Ульяновской области нашли трех человек без признаков жизни. Две женщины 57 и 30 лет, а также 61-летний мужчина отравились продуктами горения. Возбуждено уголовное дело.

