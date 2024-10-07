Трех человек без признаков жизни нашли в жилом доме в российском регионе

В Ульяновской области нашли тела трех человек, возбуждено дело

В поселке Чердаклы Ульяновской области нашли трех человек без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Тела обнаружили днем 7 октября в одном из домов по улице Октябрьской. Две женщины 57 и 30 лет, а также 61-летний мужчина отравились продуктами горения. Возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи-криминалисты.

Ранее сообщалось, что в Москве суд начал рассматривать дело о массовом отравлении шаурмой в кафе. По данным следствия, обвиняемые организовали производство, поставку, изготовление и последующую реализацию продукции в кафе «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской. Еда в этом заведении готовилась с нарушением санитарных норм и правил. После употребления шаурмы и курицы гриль за медицинской помощью обратились 32 человека