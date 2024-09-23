В Москве начали рассматривать дело об отравлении шаурмой 32 человек

В Москве суд начал рассматривать дело о массовом отравлении шаурмой в кафе

В Тимирязевском суде Москвы начался процесс по уголовному делу о массовом отравлении людей шаурмой в кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

На скамье подсудимых шесть человек: индивидуальный предприниматель, повар, поставщик мясной продукции, гендиректор компании-производителя и его заместитель. Пятеро из них заключены в СИЗО, шестой — под домашним арестом.

Им вменяются преступления, предусмотренные статьями 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») и 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

По данным следствия, они организовали производство, поставку, изготовление и последующую реализацию продукции в кафе под названием «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской. Еда в этом заведении готовилась с нарушением санитарных норм и правил. После употребления шаурмы и курицы-гриль за медицинской помощью обратились 32 человека.

Ранее сообщалось, что москвичи массово отравились шаурмой и курами гриль в кафе.