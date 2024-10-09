В российском регионе пресекли нелегальную миграцию через фиктивное отцовство

ФСБ: под Вологдой пресечена нелегальная миграция через фиктивное отцовство

В Вологодской области ФСБ пресекла схему незаконной легализации иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, жители Череповца оформили мигранту фиктивное отцовство над ребенком — гражданином России. Для этого они привлекли россиянку, которая за деньги согласилась зарегистрировать мужчину в качеств отца своей дочери. Незаконно полученные документы дали возможность иностранцу оформить вид на жительство в России в упрощенном порядке.

Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 322 («Организация незаконного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Следственного комитета (СК) России задержали девять организаторов канала незаконной миграции.