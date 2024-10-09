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20:20, 9 октября 2024Экономика

В США предупредили об изменении береговой линии Флориды из-за урагана

USGS: ураган «Милтон» может кардинально изменить береговую линию Флориды

Фото: Mike Carlson / AP

Разрушительный ураган «Милтон» может кардинальным образом изменить береговую линию штата Флорида из-за эрозии песчаных дюн и затопления прибрежных территорий. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

«Волны и штормовой нагон от "Милтона" потенциально могут вызвать эрозию и заплеск волны на 100 процентов всех прибрежных пляжей во Флориде», — сказано в сообщении.

Заплеск волны происходит в случае, когда уровень воды превышает высоту песчаных дюн. В результате вода переливается через дюны, сдвигая песок дальше на берег, что приводит к существенному изменению прибрежного ландшафта. По словам океанографа Кары Доран, большая часть западного побережья Флориды уже пострадала от урагана «Хелен», поэтому на многих участках нет дюн, которые могли бы защитить его от «Милтона».

Ранее «Роскосмос» показал спутниковый снимок урагана «Милтон». На кадрах со спутника «Электро-Л» видно, как мощный вихрь движется в сторону американского штата Флорида. Специалисты пророчат этому урагану звание самого разрушительного за всю историю наблюдений.

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