Надвигающийся на США разрушительный ураган сняли из космоса

«Роскосмос» показал спутниковый снимок надвигающегося на США урагана «Милтон»

«Роскосмос» показал спутниковый снимок разрушительного урагана «Милтон», который надвигается на США. Фото госкорпорация опубликовала в своем Telegram-канале.

На кадрах со спутника «Электро-Л» видно, как мощный вихрь движется в сторону американского штата Флорида. Специалисты пророчат этому урагану звание самого разрушительного за всю историю наблюдений.

По оценкам синоптика Александра Шувалова, скорость ветра достигает 70 километров в час — больше, чем наблюдалось во время других тропических ураганов. Последствия явления могут оказаться катастрофическими, предупреждает эксперт.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис призвал жителей штата эвакуироваться из-за приближающегося «Милтона». Оповещения с просьбой покинуть регион получили более 5,5 миллиона человек.