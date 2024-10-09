Надвигающийся на США разрушительный ураган сняли из космоса

«Роскосмос» показал спутниковый снимок разрушительного урагана «Милтон», который надвигается на США. Фото госкорпорация опубликовала в своем Telegram-канале.
На кадрах со спутника «Электро-Л» видно, как мощный вихрь движется в сторону американского штата Флорида. Специалисты пророчат этому урагану звание самого разрушительного за всю историю наблюдений.
По оценкам синоптика Александра Шувалова, скорость ветра достигает 70 километров в час — больше, чем наблюдалось во время других тропических ураганов. Последствия явления могут оказаться катастрофическими, предупреждает эксперт.
Ранее губернатор Флориды Рон Десантис призвал жителей штата эвакуироваться из-за приближающегося «Милтона». Оповещения с просьбой покинуть регион получили более 5,5 миллиона человек.