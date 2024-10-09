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17:33, 9 октября 2024Экономика

Надвигающийся на США разрушительный ураган сняли из космоса

«Роскосмос» показал спутниковый снимок надвигающегося на США урагана «Милтон»

Фото: Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос»

«Роскосмос» показал спутниковый снимок разрушительного урагана «Милтон», который надвигается на США. Фото госкорпорация опубликовала в своем Telegram-канале.

На кадрах со спутника «Электро-Л» видно, как мощный вихрь движется в сторону американского штата Флорида. Специалисты пророчат этому урагану звание самого разрушительного за всю историю наблюдений.

По оценкам синоптика Александра Шувалова, скорость ветра достигает 70 километров в час — больше, чем наблюдалось во время других тропических ураганов. Последствия явления могут оказаться катастрофическими, предупреждает эксперт.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис призвал жителей штата эвакуироваться из-за приближающегося «Милтона». Оповещения с просьбой покинуть регион получили более 5,5 миллиона человек.

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      Нина Ташевская
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