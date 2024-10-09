Американцев призвали эвакуироваться из-за надвигающегося урагана

NYT: губернатор Флориды Десантис призвал жителей эвакуироваться из-за урагана

Губернатор штата Флорида (США) Рон Десантис призвал жителей эвакуироваться из-за приближающегося урагана «Милтон». Об этом сообщает The New York Times.

Оповещения о принудительной об эвакуации были разосланы более 5,5 миллиону человек. Таким образом эвакуация стала крупнейшей за всю историю Флориды. Она была объявлена в 11 округах штата. Уведомления получили жители районов в округе Тампы, Сарасоты, Форт-Майерс и других городов. «Если вы собираетесь выбраться, выбирайтесь сейчас», — сообщил губернатор Десантис на пресс-конференции.

«Милтон» — крупнейший ураган в Мексиканском заливе с 2005 года. Ожидается, что 9 октября он накроет залив Тампа, где проживают более 3,3 миллиона человек. При этом точное место выхода на сушу синоптикам определить пока не удалось.

«Милтон» получил пятую категорию сложности по шкале Национального центра США по отслеживанию ураганов (NHC). Он движется со скоростью 14,5 километра в час, порывы ветра при этом достигают 287 километров в час. При этом эксперты ранее предложили присвоить урагану шестую категорию, которой в настоящее время не существует.