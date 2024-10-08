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23:18, 8 октября 2024Экономика

Ученые допустили усиление урагана «Милтон» до шестой категории

Newsweek: «Милтон» может стать ураганом шестой категории

Фото: CIRA / NOAA / Reuters

Ураган «Милтон», который двигается в сторону штата Флорида, по силе порывов ветра может выйти за рамки пяти категорий шкалы Саффира — Симпсона и может стать ураганом шестой категории. Об этом пишет журнал Newsweek.

Отмечается, что 7 октября скорость порывов ветра доходила до 80 метров в секунду в то время, как максимальная на данный момент пятая категория ураганов предусматривает порывы ветра скоростью до 70 метров в секунду.

Издание уточняет, что метеорологи аффилированной с Калифорнийским университетом лаборатории Беркли предлагают ввести новую, шестую категорию ураганов, если скорость порывов ветра превысит 85 метров в секунду.

В исследовании ученые подчеркивают, что с 1980 года было зарегистрировано только пять ураганов пятой категории, которые отвечали бы критериям предлагаемой шестой категории. По словам метеорологов, введение шестой категории «повысило бы осведомленность об опасностях возросших рисков крупных тропических циклонов из-за глобального потепления».

Ранее президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу, являющуюся одной из последних на его президентском посту, из-за надвигающегося урагана «Милтон».

ЖЗЛ
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      Юлия Мискевич
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