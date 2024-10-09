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17:28, 9 октября 2024Мир

В США сообщили о массовых жалобах на сексуальное насилие в ЦРУ

CNN: ЦРУ столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие в агентстве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудников.

«В последнее время поток женщин-информаторов устремился на Капитолийский холм, чтобы дать показания за закрытыми дверями перед надзорными комитетами Конгресса об обвинениях в сексуальном насилии и домогательствах в ЦРУ», — утверждается в публикации.

По данным канала, некоторые американские должностные лица считают сексуальное насилие в ЦРУ «глубоко укоренившейся культурной проблемой».

В связи с многочисленными жалобами агентство начало расследование, чтобы оценить масштаб проблемы. Согласно результатам внутреннего опроса, 28 процентов респондентов сталкивались по крайней мере с одним проявлением «сексуально враждебной среды» во время работы в ЦРУ. В свою очередь, 9 процентов заявили, что сталкивались с подобными ситуациями на протяжении последних 12 месяцев. О нежелательных половых связях или домогательствах на работе сообщили 7 процентов респондентов.

Ранее основатель Wikileaks Джулиан Ассанж во время выступления на конференции в Совете Европы обвинил ЦРУ в организации «кампании возмездия» против него и его сторонников.

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