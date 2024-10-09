В Турции задержали шесть уроженок Узбекистана с золотом в половых органах

В Турции задержали уроженок Узбекистана с 82 золотыми слитками в половых органах

В турецком аэропорту полиция задержала шесть гражданок Узбекистана, летевших из Дубая, при попытке провезти внутри себя 82 золотых слитка. Об этом пишет издание Yeni Asir.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который должен был их встретить. Девушки летели из Дубая. Во время обыска пассажирок и автомобиля, в котором приехал их спутник, изъяли 82 золотых слитка по 110 граммов каждый, 18 игровых приставок и контроллеров, а также три смартфона.

По информации Sozcu, всего было 166 слитков по 110 граммов каждый, однако 82 из них действительно находились в женщинах — их извлекли из половых органов женщин после решения суда. Рыночная стоимость слитков составила около 55 миллионов турецких лир (более 1,6 миллиона долларов).

Ранее россиянин попытался провезти золото почти на три миллиона рублей в ручке чемодана. Он украл золото на 2,8 миллиона рублей на предприятии по добыче драгоценных металлов и попытался ввезти его из Якутска в Новосибирск, но попался на входе в аэропорт.