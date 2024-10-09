Варламов пожаловался на высокие цены в одном американском городе

Варламов побывал в Сан-Франциско и пожаловался на высокие цены

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал в Сан-Франциско и пожаловался на высокие цены в этом известном городе США. Видео поездки доступно на YouTube.

«Сан-Франциско — очень дорогой город», — заявил блогер. Он показал счет в ресторане, где заказал пасту, бургер, картофель фри, чипсы, коктейль и десерт. «Весь счет получился 137 долларов (около 13 тысяч рублей)», — рассказал он.

Варламов добавил, что заведение включило в счет чаевые в размере 20 процентов от заказа, а также предложило, помимо этого, оставить дополнительные чаевые. «Рестораны не просто пишут, что включили чаевые, они прямо пишут, что это справедливые чаевые», — добавил он.

Помимо чаевых, в счет еще включили пять процентов от заказа в качестве поддержки работников ресторана. «Здесь есть какая-то программа медицинского страхования, то есть работодатель обязан страховать своих работников, а тебе за это включают пять процентов еще дополнительно», — пояснил блогер. По словам Варламова, в США рестораны «вешают свои социальные обязательства» на клиентов.

Блогер отметил, что даже много лет работающие в Силиконовой долине жители города отмечают рост стоимости жизни. К примеру, IT-специалист Александр, переехавший в Сан-Франциско в 1997 году, рассказал в беседе с Варламовым, что представителю среднего класса с семьей для комфортной жизни нужно зарабатывать 400 тысяч долларов (около 38,4 миллиона рублей) в год. «Есть люди, которые умещаются на меньшее, но они остаются в какой-то такой кабале», — заключил он.

Ранее Варламов рассказал о недостатке другого известного города в США. Блогер заявил, что в ресторанах Нью-Йорка также очень высокие цены.