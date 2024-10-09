Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:27, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Варламов пожаловался на высокие цены в одном американском городе

Варламов побывал в Сан-Франциско и пожаловался на высокие цены

Фото: Carlos Barria / Reuters

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал в Сан-Франциско и пожаловался на высокие цены в этом известном городе США. Видео поездки доступно на YouTube.

«Сан-Франциско — очень дорогой город», — заявил блогер. Он показал счет в ресторане, где заказал пасту, бургер, картофель фри, чипсы, коктейль и десерт. «Весь счет получился 137 долларов (около 13 тысяч рублей)», — рассказал он.

Варламов добавил, что заведение включило в счет чаевые в размере 20 процентов от заказа, а также предложило, помимо этого, оставить дополнительные чаевые. «Рестораны не просто пишут, что включили чаевые, они прямо пишут, что это справедливые чаевые», — добавил он.

Материалы по теме:
Виза в США в 2024 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2024 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
22 июля 2024
Выборы президента США в 2024 году: как проходят, кто будет участвовать, какие прогнозы
Выборы президента США в 2024 году:как проходят, кто будет участвовать, какие прогнозы
6 февраля 2024

Помимо чаевых, в счет еще включили пять процентов от заказа в качестве поддержки работников ресторана. «Здесь есть какая-то программа медицинского страхования, то есть работодатель обязан страховать своих работников, а тебе за это включают пять процентов еще дополнительно», — пояснил блогер. По словам Варламова, в США рестораны «вешают свои социальные обязательства» на клиентов.

Блогер отметил, что даже много лет работающие в Силиконовой долине жители города отмечают рост стоимости жизни. К примеру, IT-специалист Александр, переехавший в Сан-Франциско в 1997 году, рассказал в беседе с Варламовым, что представителю среднего класса с семьей для комфортной жизни нужно зарабатывать 400 тысяч долларов (около 38,4 миллиона рублей) в год. «Есть люди, которые умещаются на меньшее, но они остаются в какой-то такой кабале», — заключил он.

Ранее Варламов рассказал о недостатке другого известного города в США. Блогер заявил, что в ресторанах Нью-Йорка также очень высокие цены.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина вывезла обломки сбитого тяжелого беспилотника «Охотник». Запад может изучить новейшие стелс-технологии России

      Российское подразделение Shell решило самоликвидироваться

      Названо возможное место подписания договора между Азербайджаном и Арменией

      Последствия введения для «Газпрома» норматива продаж на бирже оценили

      Россиянин стал победителем самого престижного международного конкурса фото дикой природы

      Меган Маркл разочаровала публику появлением в откровенном платье в детской больнице

      В ДНР рассказали о попытках ударов ВСУ из HIMARS по взводным опорным пунктам ВС России

      В Кремле назвали оскорбления в адрес Путина частью политической культуры США

      В российском регионе квадроберам запретили посещать кафе

      Траты россиян на такси подсчитали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше