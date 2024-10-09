Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:20, 9 октября 2024Ценности

Внешность 70-летнего Джеки Чана на новом фото удивила фанатов

Фото: Steph Chambers / Getty Images

На платформе X (ранее — Twitter) появилось новое фото гонконгского актера и режиссера Джеки Чана. На него обратили внимание журналисты издания The Sun.

На размещенном снимке запечатлен 70-летний артист, одетый в красную футболку и коричневую кофту с белым воротником. Кроме того, на его голове присутствуют аккуратно уложенные седые волосы.

Фанаты удивились внешности кумира, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Это безумие — видеть, как герои детских фильмов стареют», «Нам нужен секрет его молодости», «Ух ты, он выглядит потрясающе», «Джеки Чан — легенда из легенд. Никогда не будет другого такого актера, как он», «То фото, которое может заставить тебя чувствовать себя старым», — высказывались они.

В апреле Джеки Чан оправдался за внешний вид на фото с пресс-конференции. Тогда актер объяснил, что ему пришлось отрастить седые волосы и бороду для роли в новом фильме.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о предотвращенной попытке теракта в управлении МВД в Смоленске

      На Украине продадут производителя титана ради поддержки оборонных возможностей

      Раскрыты главные уловки крадущих деньги у россиян мошенников

      Минобороны показало кадры освобождения населенного пункта в Курской области

      Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

      Пентагон закупит реактивные дроны-перехватчики

      На пытавшегося пронести бомбу в здание УВМД в Смоленске возбуждено дело

      Появились подробности боя российских десантников с ВСУ за Покровский в Курской области

      Ухудшился прогноз по росту экономики Германии

      Крупный пожар на рынке под Москвой попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше