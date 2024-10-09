Врачи опровергли эффективность популярного способа борьбы с прыщами

Врачи Малышева и Гандельман заявили, что LED-маски не помогают вылечить прыщи

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что использование LED-масок не помогает вылечить прыщи. Выпуск передачи, в котором врачи опровергли эффективность этого популярного способа борьбы с высыпаниями, доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что не существует медицинских исследований, которые доказывали бы пользу светодиодных масок, которые, по утверждениям их производителей, помогают справиться с прыщами.

«К сожалению, хоть вам и показалось, что прыщи за сеанс прошли, с научной точки зрения это даже смешно обсуждать, потому что это невозможно», — подчеркнула Малышева.

Ранее Елена Малышева и аллерголог Андрей Продеус заявили об одном факторе, который провоцирует появление высыпаний. По их словам, вопреки распространенному убеждению, солнце не подсушивает проблемные зоны, а, напротив, вызывает новые высыпания.