В Московской области врачи спасли пациентку с «синдромом разбитого сердца»

Врачи спасли россиянку с «синдромом разбитого сердца». Об этом сообщил минздрав Московской области в Telegram-канале.

Изначально 70-летняя пациентка поступила в больницу имени профессора Розанова В.Н. с симптомами ОРВИ. Однако, проведя диагностику, медики обнаружили, что под симптомами маскировалось редкое заболевание сердца — синдром Такоцубо, или «синдром разбитого сердца».

«Патология развивается на фоне внезапного стресса и проявляется временным нарушением функции сердечной мышцы. Синдром Такоцубо в острой фазе опасен так же, как инфаркт миокарда», — объяснили в министерстве.

Лечение в стационаре заняло восемь дней. Сейчас женщина находится под амбулаторным наблюдением кардиолога, уточнили в минздраве региона.

Ранее хирург Каран Раджан рассказал, что из-за резкого повышения гормона стресса у здорового человека может развиться синдром разбитого сердца, который обычно проявляется внезапно и характеризуется наличием боли в груди, одышкой и аномальными показателями электрокардиограммы.

