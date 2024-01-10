Врач предупредил о смертельной опасности сильных страданий

Хирург Каран Раджан: эмоциональные страдания могут привести к летальному исходу

Сильные эмоциональные страдания в некоторых случаях могут привести к летальному исходу, уверен хирург Каран Раджан. Его мнение о влиянии разбитого сердца на состояние здоровья приводит Daily Mail.

Раджан объяснил, что иногда из-за резкого повышения гормона стресса у здорового человека может развиться синдром разбитого сердца, который также называют кардиомиопатией такоцубо. По словам врача, подобное состояние обычно появляется внезапно и характеризуется наличием боли в груди, одышкой и аномальными показателями электрокардиограммы. «Все это типичные проявления сердечного приступа, единственное отличие — коронарные артерии не заблокированы», — объяснил Раджан.

Врач оценил риск летального исхода при стрессовой кардиомиопатии как невысокий. Однако он указал, что иногда заболевание действительно может приводить к смерти. Также он добавил, что синдром разбитого сердца могут спровоцировать не только негативные, но и положительные эмоции. По словам Раджана, в одном проценте случаев стрессовую кардиомиопатию вызывает сильная радость.

Ранее сомнолог Александр Калинкин предупредил, что сонливость может быть симптомом заболеваний сердца. По его словам, тревожным признаком является ночной сон более 10-12 часов.