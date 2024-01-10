Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:06, 10 января 2024Забота о себе

Врач предупредил о смертельной опасности сильных страданий

Хирург Каран Раджан: эмоциональные страдания могут привести к летальному исходу

Кадр: Daily Mail

Сильные эмоциональные страдания в некоторых случаях могут привести к летальному исходу, уверен хирург Каран Раджан. Его мнение о влиянии разбитого сердца на состояние здоровья приводит Daily Mail.

Раджан объяснил, что иногда из-за резкого повышения гормона стресса у здорового человека может развиться синдром разбитого сердца, который также называют кардиомиопатией такоцубо. По словам врача, подобное состояние обычно появляется внезапно и характеризуется наличием боли в груди, одышкой и аномальными показателями электрокардиограммы. «Все это типичные проявления сердечного приступа, единственное отличие — коронарные артерии не заблокированы», — объяснил Раджан.

Врач оценил риск летального исхода при стрессовой кардиомиопатии как невысокий. Однако он указал, что иногда заболевание действительно может приводить к смерти. Также он добавил, что синдром разбитого сердца могут спровоцировать не только негативные, но и положительные эмоции. По словам Раджана, в одном проценте случаев стрессовую кардиомиопатию вызывает сильная радость.

Материалы по теме:
«Вышел на улицу — и умер» Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Вышел на улицу — и умер»Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
18 октября 2020
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Ранее сомнолог Александр Калинкин предупредил, что сонливость может быть симптомом заболеваний сердца. По его словам, тревожным признаком является ночной сон более 10-12 часов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Двух полковников ФСБ обвинили во взятке от настоятеля храма на Лубянке

      Врач предупредил о смертельной опасности сильных страданий

      Мускулистая порноактриса рассказала о любви мужчин к унижениям

      В Эквадоре перестал ходить общественный транспорт

      На Украине рассказали о реакции США на просьбу Зеленского

      Сборной Аргентины пригрозили отстранением от турниров из-за президента Милея

      Бывшего главу МВД Польши задержали в президентском дворце

      Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита

      В Харькове произошла серия взрывов

      Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости