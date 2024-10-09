Представитель МИД России Захарова: квадроберы нуждаются в любви

Увлечение детей квадробингом демонстрирует их нужду в недостающей родительской любви и внимании. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Возможно, это проявление, которое связано с отсутствием необходимого ребенку внимания. Может быть, таким образом он пытается просигнализировать родителям, близким, семье о том, что ему нужна их забота, любовь», — сказала российский дипломат.

По мнению Захаровой, квадробинг, как и любое «специфическое явление, которое возникло на Западе», нуждается в пристальном внимании из-за своего деструктивного характера.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил квадроберов с армянской делегацией перед встречей российского президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.