Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:03, 9 октября 2024Мир

Захарова объяснила увлечение квадроберов

Представитель МИД России Захарова: квадроберы нуждаются в любви

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Увлечение детей квадробингом демонстрирует их нужду в недостающей родительской любви и внимании. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Возможно, это проявление, которое связано с отсутствием необходимого ребенку внимания. Может быть, таким образом он пытается просигнализировать родителям, близким, семье о том, что ему нужна их забота, любовь», — сказала российский дипломат.

По мнению Захаровой, квадробинг, как и любое «специфическое явление, которое возникло на Западе», нуждается в пристальном внимании из-за своего деструктивного характера.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил квадроберов с армянской делегацией перед встречей российского президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о возможности закончить конфликт в 2025 году

      Разговоры о красной икре сочли признаком хорошей жизни россиян

      Самарский омбудсмен прокомментировала расправу школьницы над младшими сестрами

      Раскрыта схема мошенничества с выплатами бойцам СВО

      Захарова объяснила увлечение квадроберов

      Футбольный фанат сломал 20-летней туристке челюсть на улице в Австралии

      В Госдуме назвали условие разблокировки Discord

      Назван предполагаемый создатель биткоина

      Россиян предупредили о мошенничестве с медицинскими документами

      Тарасова поделилась впечатлениями от знакомства с Овечкиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше