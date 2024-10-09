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15:11, 9 октября 2024Мир

Захарова уличила США в использовании Украины в своих интересах

Захарова: США увлеклись внешней политикой для того, чтобы прикрыть свои ужасы

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

США так увлеклись внешней политикой, в том числе и конфликтом на Украине, лишь для того, чтобы прикрыть ужасы и бездонное падение американского общества. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Теперь ясно, почему американское глубинное государство так увлеклось внешней политикой, откуда появились обвинения в работе мифических русских хакеров, во вмешательстве в выборы. (...) А также вовлеченность в украинскую повестку: все это — лишь дымовая завеса, отвлечение внимания от ужасов и бездонного падения американского общества, чья элита насилует детей», — отметила дипломат.

Захарова пояснила, что о происходящем на «белых вечеринках», организованных американским рэпером и продюсером Шоном Комбсом (псевдоним — P.Diddy), знали во всех США, но «преступления на них сознательно замалчивались».

Ранее Захарова связала скандал с рэпером P.Diddy с продвижением Украины. В частности, она напомнила об истории с актером Эштоном Кутчером и певицей Келли Осборн. После того как вскрылся факт их присутствия на вечеринках и возникла угроза публикации компромата, они выступили с поддержкой Украины.

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      Дарья Устьянцева
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