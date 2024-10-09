Захарова: собранный P. Diddy компромат используется для продвижения Украины

Собранный компромат в ходе организованных американским рэпером и продюсером Шоном Комбсом (псевдоним — P.Diddy) вечеринок может использоваться для продвижения Украины и ее повестки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в видео, опубликованном на ее канале в Telegram.

«Там есть список из тысяч людей, которые так или иначе зависимы, на которых есть этот компромат, и который используется для того, чтобы пропихнуть материал по Украине, для того, чтобы пропихнуть материал по Венесуэле, для того, чтобы пропихнуть материал по Белоруссии и так далее», — рассказала дипломат.

В частности, Захарова напомнила об истории с актером Эштоном Кутчером и певицей Келли Осборн. После того как вскрылся факт их присутствия на вечеринках P. Diddy и возникла угроза публикации компромата, они выступили с поддержкой Украины.

Ранее Захарова заявила, что западные журналисты и общественные деятели сознательно замалчивали скандал с преступными вечеринками P.Diddy. Она также отметила, что подобные ситуации свидетельствуют о системном характере криминальной жизни американских знаменитостей.

