Захарова: на Западе сознательно замалчивают скандал с рэпером P.Diddy

Западные журналисты и общественные деятели сознательно замалчивали скандал с преступными вечеринками американского рэпера и продюсера Шона Комбса (псевдоним — P.Diddy). С таким обвинением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Они говорили об этом все на вечерних ток-шоу, в интервью, отводили глаза, использовали различные выражения для того, чтобы показать свою осведомленность, а даже вовлеченность, но при этом не сказать правду, что там происходит. В этом были замешаны все, буквально все», — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что преступление P.Diddy свидетельствует о системном характере криминальной жизни американских знаменитостей. Официальный представитель МИД полагает, что засветившиеся в истории артисты на самом деле давно связаны с выстраиваемой десятилетиями преступной системой, центром которой, прежде всего, является насилие над детьми и педофилия.

Продюсер и рэпер Шон Комбс был арестован по обвинению в насилии и торговле людьми. Решение об аресте культового рэпера было принято присяжными суда Нью-Йорка. Пункты обвинительного заключения в материале издания не уточняются, но известно, что дело было открыто после обвинения в адрес Комбса со стороны бывшей порноактрисы Адрии Инглиш. Также обвинения поддержала бывшая возлюбленная P.Diddy певица Кассандра Вентура.