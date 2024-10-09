Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:11, 9 октября 2024Мир

Захарова обвинила западных журналистов в замалчивании скандала с рэпером P.Diddy

Захарова: на Западе сознательно замалчивают скандал с рэпером P.Diddy

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Западные журналисты и общественные деятели сознательно замалчивали скандал с преступными вечеринками американского рэпера и продюсера Шона Комбса (псевдоним — P.Diddy). С таким обвинением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Они говорили об этом все на вечерних ток-шоу, в интервью, отводили глаза, использовали различные выражения для того, чтобы показать свою осведомленность, а даже вовлеченность, но при этом не сказать правду, что там происходит. В этом были замешаны все, буквально все», — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что преступление P.Diddy свидетельствует о системном характере криминальной жизни американских знаменитостей. Официальный представитель МИД полагает, что засветившиеся в истории артисты на самом деле давно связаны с выстраиваемой десятилетиями преступной системой, центром которой, прежде всего, является насилие над детьми и педофилия.

Продюсер и рэпер Шон Комбс был арестован по обвинению в насилии и торговле людьми. Решение об аресте культового рэпера было принято присяжными суда Нью-Йорка. Пункты обвинительного заключения в материале издания не уточняются, но известно, что дело было открыто после обвинения в адрес Комбса со стороны бывшей порноактрисы Адрии Инглиш. Также обвинения поддержала бывшая возлюбленная P.Diddy певица Кассандра Вентура.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская школьница расправилась с двумя маленькими сестрами. Что известно о трагедии в Тольятти?

      Альпинистка из России впервые взошла на все высочайшие горы Земли

      Названы самые отпугивающие работодателей факторы на собеседовании

      Российскую школьницу после расправы над сестрами отправили на экспертизу

      Оксана Самойлова снялась в нижнем белье

      Россиянин скрыл в автомобильном двигателе 23 килограмма наркотиков и попался

      В МИД раскрыли отношение ООН к «мирному плану» Зеленского

      В МИД России высказались о включении Японии и Германии в состав СБ ООН

      Россиянин лишился 1,3 миллиона рублей из-за сна об СВО

      Потери российского бизнеса из-за сдерживания цен на яйца оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше