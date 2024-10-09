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07:35, 9 октября 2024Мир

Захарова высказалась о скандале вокруг рэпера P. Diddy

Захарова заявила, что Белый дом знал о преступлениях P. Diddy

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Преступление рэпера и продюсера Шона Комбса (псевдоним — P. Diddy) свидетельствует о системном характере криминальной жизни американских знаменитостей. Так высказалась о скандале представитель российского МИД Мария Захарова в интервью Russia Today (RT), добавив, что Белый дом, вероятно, знал о происходящем.

Захарова полагает, что засветившиеся в истории артисты на самом деле давно связаны с выстаиваемой десятилетиями преступной системой, центром которой, прежде всего, является насилие над детьми и педофилия. Эта система имеет мафиозно-клановую структуру, и, утверждает представитель МИД РФ, в ней было замешано и политико-государственное сообщество.

«Американским властям следовало бы заняться наведением порядка у себя дома и не стоило бы бороться с журналистами», — заключила Захарова.

Комбса поместили под особый контроль, чтобы у артиста не было возможности навредить себе. Рэперу может грозить пожизненное тюремное заключение, а минимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

ЖЗЛ
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      Александра Синицына
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