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16:12, 9 октября 2024Мир

Захарова заявила о доказательствах причастности США к подрывам «Северных потоков»

Захарова: США и Великобритания причастны к подрывам «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

США и Великобритания причастны к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и у России есть доказательства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Доказательства эти есть. Что касается того, будем ли мы их обнародовать, а отсюда и ответ, что это за доказательства, то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что страны Запада стремятся избегать данную тему и избежать ответственности за диверсию на ветках газопровода.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва уверена в прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Глава ведомства подчеркнул, что в администрации президента США решили подорвать газопроводы, чтобы гарантировать оторванность Европы и, прежде всего, Германии от России.

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      Максим Габриелян
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