Захарова заявила о доказательствах причастности США к подрывам «Северных потоков»

Захарова: США и Великобритания причастны к подрывам «Северных потоков»

США и Великобритания причастны к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и у России есть доказательства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Доказательства эти есть. Что касается того, будем ли мы их обнародовать, а отсюда и ответ, что это за доказательства, то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что страны Запада стремятся избегать данную тему и избежать ответственности за диверсию на ветках газопровода.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва уверена в прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Глава ведомства подчеркнул, что в администрации президента США решили подорвать газопроводы, чтобы гарантировать оторванность Европы и, прежде всего, Германии от России.