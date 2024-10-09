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21:13, 9 октября 2024Бывший СССР

Зеленский попросил хотя бы о приглашении Украины в НАТО

Зеленский призвал сделать первый шаг в вопросе вступления Украины в НАТО

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил союзников сделать первый шаг и хотя бы пригласить страну в НАТО. Его слова приводитТАСС.

«Мы хотим получить первый шаг — приглашение. Приглашение в альянс не является членством в НАТО», — сказал украинский президент.

По его мнению, Украине необходимо усилить позиции уже сейчас, «не после конфликта, не через десять лет, не через тридцать». «Это усиление, это возможность быть сильным в политическом направлении», — пояснил Зеленский.

При этом некоторые страны все еще настроены скептически в вопросе членства Украины в альянсе. «Поэтому очень хочется не дипломатической оценки со стороны этих стран, а реального ответа», — заключил Зеленский.

Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте не ответил прямо на вопрос о вступлении Украины в альянс без части территории, контроль над которой Запад признает за Киевом. По словам генсека, на саммите, который состоялся в Вашингтоне в июле, члены альянса приняли решение, что путь в НАТО для Украины необратим.

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      Марина Совина
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