Зеленский заявил о возможности закончить конфликт в 2025 году

Reuters: Зеленский заявил, что рассчитывает закончить войну в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает закончить конфликт в 2025 году и что ситуация на поле боя создает такую возможность. Его слова передает Reuters.

«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в ноябре Киев планирует подготовить «формулу мира», которую вынесут на обсуждение второго «саммита мира».

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина намерена провести второй «саммит мира» в этом году с участием России. При этом он исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Россией на встрече и отметил, что Киев не намерен прислушиваться к требованиям Москвы.