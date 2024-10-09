Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:23, 9 октября 2024Силовые структуры

Жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана задержали за служебный подлог и растрату

В Дагестане задержали жену экс-главы Сергокалинского района за служебный подлог

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Дагестане задержали заведующую дошкольным учреждением «Детский сад Олимпийский с. Сергокала» по подозрению в растрате и служебном подлоге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, женщина фиктивно устроила на должность делопроизводителя подведомственного детского сада свою родственницу, результатом чего стало хищение бюджетных средств на сумму более 121 тысячи рублей. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

По данным ТАСС, речь идет о супруге экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи члены семьи участвовали в июньском теракте.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербенте были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал первый пункт своего «плана победы»

      За полярным кругом поймана уникальная белая щука

      Туристов предупредили о распространенном виде мошенничества на популярном курорте Европы

      В WhatsApp появится новая функция

      «Хезболла» в ответ атаковала Израиль десятками ракет

      Россияне захотели определенный вид отдыха с наступлением холодов

      Перехват квадрокоптера сетью показали на видео

      Россиянам объяснили способ заражения смертельно опасным африканским вирусом

      Жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана задержали за служебный подлог и растрату

      Кети Топурия оценила свою фигуру после родов словами «не считаю, что прекрасно выгляжу»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше