Жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана задержали за служебный подлог и растрату

В Дагестане задержали жену экс-главы Сергокалинского района за служебный подлог

В Дагестане задержали заведующую дошкольным учреждением «Детский сад Олимпийский с. Сергокала» по подозрению в растрате и служебном подлоге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, женщина фиктивно устроила на должность делопроизводителя подведомственного детского сада свою родственницу, результатом чего стало хищение бюджетных средств на сумму более 121 тысячи рублей. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

По данным ТАСС, речь идет о супруге экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи члены семьи участвовали в июньском теракте.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербенте были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС.