Банду ресторанных вымогателей из «Кактуса» приговорили в Москве

Тверской суд Москвы приговорил к 9,5 года лишения свободы гражданина Армении Арама Асатряна, являвшегося главарем банды ресторанных вымогателей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, Асатрян с напарником Артуром Худавердяном наладил криминальный бизнес, арендовав коммерческое помещение в центре Москвы, где открыли ресторан «Кактус Лаундж». Два года назад московские полицейские стали получать жалобы на обман и вымогательство от посетителей заведения.
Участники преступной группы знакомились с мужчинами от лица девушек в интернете, назначали им свидания в «Кактусе», где выставляли внушительные счета и забирали крупные суммы денег.
Пятеро подельников Асатряна уже осуждены на сроки от восьми лет условно до 11 лет заключения в колонии.
24 июня сообщалось, что в Петербурге полицейские раскрыли мошенническую схему, в которой девушки через сайты знакомств заманивали мужчин в дорогие рестораны.