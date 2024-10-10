Банду ресторанных вымогателей из «Кактуса» приговорили в Москве

В Москве суд дал 9,5 года главарю банды ресторанных вымогателей Асатряну

Тверской суд Москвы приговорил к 9,5 года лишения свободы гражданина Армении Арама Асатряна, являвшегося главарем банды ресторанных вымогателей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Асатрян с напарником Артуром Худавердяном наладил криминальный бизнес, арендовав коммерческое помещение в центре Москвы, где открыли ресторан «Кактус Лаундж». Два года назад московские полицейские стали получать жалобы на обман и вымогательство от посетителей заведения.

Участники преступной группы знакомились с мужчинами от лица девушек в интернете, назначали им свидания в «Кактусе», где выставляли внушительные счета и забирали крупные суммы денег.

Пятеро подельников Асатряна уже осуждены на сроки от восьми лет условно до 11 лет заключения в колонии.

24 июня сообщалось, что в Петербурге полицейские раскрыли мошенническую схему, в которой девушки через сайты знакомств заманивали мужчин в дорогие рестораны.