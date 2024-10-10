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08:21, 10 октября 2024Мир

Экс-генсек НАТО заявил об упущенной возможности предотвратить конфликт на Украине

Столтенберг: военная помощь Украине после 2014 года предотвратила бы конфликт
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Оказание странами НАТО военной помощи Украине после 2014 года предотвратило бы вооруженный конфликт. С таким мнением выступил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico.

«Если бы мы поставили хотя бы часть того оружия, которое мы поставили после 2022 года, мы, возможно, действительно предотвратили бы военный конфликт», — заявил бывший генсек альянса.

По данным издания, Столтенберг выразил сожаление, что страны НАТО не вмешались в ситуацию вокруг Украины после событий 2014 года. При этом бывший глава военного блока не стал критиковать каких-либо союзников по альянсу, однако заявил, что для помощи Киеву можно сделать гораздо больше.

В интервью Столтенберг сообщил, что одной из главных его задач, когда он приходил на пост генсека НАТО в 2014 году, было попытаться укрепить политический диалог с Россией.

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      Елизавета Мытарева
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